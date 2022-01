Buon compleanno Kate Moss | icona della moda

Leggi su velvetmag

(Di domenica 16 gennaio 2022) E’ sulla breccia da più di trent’anni, da quando ne aveva 16, con una carriera da far impallidire in molti ed oggi, 16 gennaio, festeggia 48 anni. Un record assoluto che nessuna top model prima di lei ha ancora superato., la bella e dannata,indiscussa di stile, eterna ragazza ribelle degli anni Novanta, colei che rivoluzionò i canoni estetici del tempo con il suo fisico minuto, un altezza media (1,70), dotata di un viso particolarissimo in grado di lasciare il segno. Arriva sulle passerelle per caso negli anni Novanta grazie a Sarah Doukas, fondatrice dell’agenzia diStorm, che intercetta per casoin un aeroporto. Lasi affianca alle top model dell’epoca, icone di bellezza, come Cindy Crawford, Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Carla Bruni, Elle ...