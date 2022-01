Bollettino da modificare Giallo e polemiche sulla circolare sparita La bozza assecondava i governatori Ma il ministro Speranza nega | nulla di deciso I medici parlano di furbata per evitare i downgrade

(Di domenica 16 gennaio 2022) La proposta delle Regioni di non contare nelgiornaliero gli asintomatici ricoverati in area medica nel computo dei positivi ha generato il caos (leggi l’articolo). In un primo momento era trapelata la notizia che il Ministero della Salute era pronto ad accogliere la richiesta dei. Immediata la smentita dal dicastero guidato da Roberto: “Relativamente alle odierne indiscrezioni di stampa si afferma che nessun atto formale è stato disposto al momento da parte del ministero della Salute. Fermo restando quanto riconosciuto dall’Istituto Superiore di Sanità – prosegue la nota – è ovviamente sempre aperta l’interlocuzione con le Regioni”. Dunque dietrofront. Quella riportata dall’agenzia di stampa, risulta da fonti ministeriali, è unadi lavoro che può ancora subire modifiche. L’ipotesi ...

... nelle istituzioni sanitarie si continua a discutere dell'eventualità dii criteri di ...14 gennaio Compie 12 anni e resta bloccato in Sicilia. "Senza vaccino non può partire" ...... emerso nel corso della riunione di ieri, riguardo la richiesta delle regioni sarebbe quello di noni criteri dell'attuale. Secondo quanto riportato dall' Ansa , gli esperti del .... Nuovo bollettino Covid? Non cambia invece la definizione di caso Covid: chiarisce il Ministero, che qui dà invece ragione all’Iss, «i positivi asintomatici e vaccinati continueranno ad essere conteg ...Giovedì era stato l’Istituto Superiore di Sanità a spiegare come cambiare bollettino e conteggi avrebbe rischiato di far perdere di vista l’andamento della pandemia Un parametro deciso perché l’affoll ...