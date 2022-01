Avanti un altro! Pure di sera: Paolo Bonolis torna su Canale5. I Vip che partecipano alla prima puntata (Di domenica 16 gennaio 2022) Aventi un altro! Pure di sera si riprende la prima serata di Canale5 e fa segnare il suo atteso ritorno. Paolo Bonolis e tutto il bizzarro mondo fatto di personaggi stravaganti e divertenti tornano per fare compagnia al pubblico con la versione extra large dell’apprezzato programma che recentemente è tornato ad occupare il preserale della rete. A partire da oggi domenica 16 gennaio 2022 il programma creato dal genio del conduttore e da quello del suo braccio destro Stefano Santucci va in onda dalle ore 21:30 circa. Al suo fianco l’immancabile compagno di viaggio Luca Laurenti e l’arrivo di tanti personaggi Vip provenienti dal mondo del Grande Fratello, tutti pronti a gareggiare per un fine benefico. ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 16 gennaio 2022) Aventi undisi riprende lata die fa segnare il suo atteso ritorno.e tutto il bizzarro mondo fatto di personaggi stravaganti e divertentino per fare compagnia al pubblico con la versione extra large dell’apprezzato programma che recentemente èto ad occupare il prele della rete. A partire da oggi domenica 16 gennaio 2022 il programma creato dal genio del conduttore e da quello del suo braccio destro Stefano Santucci va in onda dalle ore 21:30 circa. Al suo fianco l’immancabile compagno di viaggio Luca Laurenti e l’arrivo di tanti personaggi Vip provenienti dal mondo del Grande Fratello, tutti pronti a gareggiare per un fine benefico. ...

