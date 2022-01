Arisa e Vito Coppola si sono lasciati e lei | “Per favore non …”

Leggi su baritalianews

(Di domenica 16 gennaio 2022)ormai settimane per non dire mesi che la celebre cantantesi trova al centro del gossip. L’artista ha infatti partecipato all’ultima edizione di Ballando con le stelle in coppia con l’insegnante di danza. I due fin da subito hanno catturato l’attenzione del pubblico e dei giurati non solo per la loro bravura ma anche per la complicità che hanno sempre dimostrato di avere. Proprio per tale motivo si è parlato in queste settimane di una presunta storia d’amore di cui però i diretti interessati non hanno mai parlato esplicitamente né per smentire e nemmeno per confermare. Nelle scorse ore però proprioha risposto ad una domanda posta da un follower su Instagram levando ogni dubbio. Ma qualistate esattamente le sue parole? Facciamo un po’ di ...