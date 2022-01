Andrea Iannone a ruota libera su Belen Rodriguez: “L’ho sempre vista soffrire tanto per questo fallimento” (Di domenica 16 gennaio 2022) Il noto motociclista italiano è tornato a parlare della sua ex Belen Rodriguez, durante il corso di un’intervista concessa recentemente Quest’anno Iannone è stato uno degli assoluti protagonisti di “Ballando con le stelle”. Nonostante le ripercussioni di alcuni infortuni passati lo abbiano in qualche maniera limitato fisicamente, egli è riuscito a mettere in scena delle ottime esibizioni insieme alla sua partner Lucrezia Lando. Lucrezia Lando e Andrea Iannone (Instagram)Anche le critiche non sono mancate, in particolar modo da parte di Selvaggia Lucarelli, membro della giuria del dancing show dei canali Rai. Tuttavia Andrea ha risposto direttamente sulla pista da ballo, mettendo in campo il suo impegno e la sua determinazione degna di uno sportivo di ... Leggi su topicnews (Di domenica 16 gennaio 2022) Il noto motociclista italiano è tornato a parlare della sua ex, durante il corso di un’interconcessa recentemente Quest’annoè stato uno degli assoluti protagonisti di “Ballando con le stelle”. Nonostante le ripercussioni di alcuni infortuni passati lo abbiano in qualche maniera limitato fisicamente, egli è riuscito a mettere in scena delle ottime esibizioni insieme alla sua partner Lucrezia Lando. Lucrezia Lando e(Instagram)Anche le critiche non sono mancate, in particolar modo da parte di Selvaggia Lucarelli, membro della giuria del dancing show dei canali Rai. Tuttaviaha risposto direttamente sulla pista da ballo, mettendo in campo il suo impegno e la sua determinazione degna di uno sportivo di ...

Advertising

MENUETTOit : #Food e #Music: ANDREA IANNONE, PERCHÈ È STATO SQUALIFICATO E PER QUANTI ANNI?/ 'Sono stato male' - infoitcultura : Andrea Iannone: cos'ho fatto per Belen Rodriguez - infoitcultura : Andrea Iannone, perché è finita con Belen: 'Ha sempre voluto Stefano' - infoitcultura : Tutti conosciamo Andrea Iannone ma pochissimi sanno che titolo di studio ha: cosa ha fatto prima di dedicarsi alla… - infoitcultura : ANDREA IANNONE, EX FIDANZATE/ 'Giulia De Lellis? Svanito l'amore. Belen ha sofferto…' -