5 grandi allenatori al cinema (Di domenica 16 gennaio 2022) Will Smith nel suo nuovo film Una famiglia vincente - King Richard (nelle sale dal 13 gennaio) interpreta Richard Williams, padre e allenatore di due campionesse del tennis: Venus e Serena. Nonostante le circostanze avverse Richard ha realizzato un sogno trasformando le due figlie in leggende dello sport. Nel mondo del cinema sono stati diversi gli allenatori entrati nella storia come Sylvester Stallone, nei panni di Rocky in Creed, Al Pacino, alias Tony D'Amato, in Ogni maledetta domenica e Miyagi in Karate Kid. Karate Kid (1984) Uno degli allenatori che ha lasciato il segno nel cinema degli anni Ottanta è il maestro Miyagi della saga Karate Kid. Dopo un lungo tira e molla si convince ad aiutare e allenare il giovane Daniel LaRusso (Ralph Macchio), bullizzato da Johnny, del dojo Cobra Kai. Il maestro insegnerà a ...

