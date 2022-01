WWE: Faccia a faccia tra vecchi amici, la Bloodline tenta l’imboscata ma Rollins è lesto e attento (Di sabato 15 gennaio 2022) Con Brock Lesnar impegnato a difendere il titolo WWE conquistato a sorpresa a Day 1, la scorsa settimana a SmackDown è stato annunciato a sorpresa l’avversario di Roman Reigns per il PPV Royal Rumble, andando a pescare da Raw la dirigenza ha scelto Seth Rollins come primo sfidante. Una storia fatta di grande amicizia, ma anche di tradimenti e rivalità quella tra gli ex membri dello Shield che stanotte hanno avuto il primo faccia a faccia sul ring in vista del PPV del 30 gennaio. “Tutto questo l’hai ottenuto da solo?” Prima di iniziare a parlare, Seth Rollins ha provato a dare il pugno nel consueto gesto dello Shield, ma Roman Reigns ha rifiutato. Seth ha provocato il campione, ricordando come nei match validi per un titolo, abbia sempre vinto lui, ma il ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 15 gennaio 2022) Con Brock Lesnar impegnato a difendere il titolo WWE conquistato a sorpresa a Day 1, la scorsa settimana a SmackDown è stato annunciato a sorpresa l’avversario di Roman Reigns per il PPV Royal Rumble, andando a pescare da Raw la dirigenza ha scelto Sethcome primo sfidante. Una storia fatta di grandezia, ma anche di tradimenti e rivalità quella tra gli ex membri dello Shield che stanotte hanno avuto il primosul ring in vista del PPV del 30 gennaio. “Tutto questo l’hai ottenuto da solo?” Prima di iniziare a parlare, Sethha provato a dare il pugno nel consueto gesto dello Shield, ma Roman Reigns ha rifiutato. Seth ha provocato il campione, ricordando come nei match validi per un titolo, abbia sempre vinto lui, ma il ...

