Vittorio Feltri ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Berlusconi al Colle? Altamente improbabile. Draghi è più attrezzato” (Di sabato 15 gennaio 2022) “Berlusconi troppo vecchio per fare il Presidente della Repubblica? Ho detto che ha l’età del dattero ed è vero, non è che me lo invento io. Io credo che sia Altamente improbabile che ce la possa fare”. Così Vittorio Feltri, ospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi in onda su Nove, ha commentato l’esito del vertice del centrodestra al termine del quale i leader della coalizione, riuniti a Villa Grande a Roma, hanno deciso di appoggiare all’unanimità l’ex premier perché, hanno scritto nella nota, “è la figura adatta a ricoprire in questo frangente difficile l’alta carica con l’autorevolezza e l’esperienza che il Paese merita e che gli italiani si attendono”. “Insomma, 85 anni sono tanti – ha detto il giornalista – Oltretutto, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 15 gennaio 2022) “troppo vecchio per fare il Presidente della Repubblica? Ho detto che ha l’età del dattero ed è vero, non è che me lo invento io. Io credo che siache ce la possa fare”. Così, ospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi in onda su, ha commentato l’esito del vertice del centrodestra al termine del quale i leader della coalizione, riuniti a Villa Grande a Roma, hanno deciso di appoggiare all’unanimità l’ex premier perché, hanno scritto nella nota, “è la figura adatta a ricoprire in questo frangente difficile l’alta carica con l’autorevolezza e l’esperienza che il Paese merita e che gli italiani si attendono”. “Insomma, 85 anni sono tanti – ha detto il giornalista – Oltretutto, ...

