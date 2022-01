Ultime Notizie Roma del 15-01-2022 ore 16:10 (Di sabato 15 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano terrigno i medici possono scegliere la terapia domiciliare che vogliono per curare i pazienti malati di covid questo dice in sostanza una sentenza del TAR del Lazio che accoglie ricorso di alcuni medici ti prendo l’annullamento delle linee guida dell’aifa fate proprio dal Ministero della Salute così come aggiornato il 26 aprile 2021 nella parte in cui nei primi giorni di malattia prevede unicamente una vigile attesa e la somministrazione di antinfiammatori e paracetamolo e nella parte in cui pone in stazione di non utilizzo di tutti i farmaci generalmente utilizzati dai medici di medicina generale per i pazienti affetti da coronavirus il contenuto della nota ministeriale contrasta con la richiesta professionalità del medico e quella sua vita professionale imponendo Anzi impedendo ... Leggi su romadailynews (Di sabato 15 gennaio 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano terrigno i medici possono scegliere la terapia domiciliare che vogliono per curare i pazienti malati di covid questo dice in sostanza una sentenza del TAR del Lazio che accoglie ricorso di alcuni medici ti prendo l’annullamento delle linee guida dell’aifa fate proprio dal Ministero della Salute così come aggiornato il 26 aprile 2021 nella parte in cui nei primi giorni di malattia prevede unicamente una vigile attesa e la somministrazione di antinfiammatori e paracetamolo e nella parte in cui pone in stazione di non utilizzo di tutti i farmaci generalmente utilizzati dai medici di medicina generale per i pazienti affetti da coronavirus il contenuto della nota ministeriale contrasta con la richiesta professionalità del medico e quella sua vita professionale imponendo Anzi impedendo ...

Advertising

Corriere : Iss: in terapia intensiva 26,7 non vaccinati e 0,9 con terza dose su 100 mila casi - Agenzia_Ansa : FLASH | Covid, sono 196.224 i nuovi contagi e 313 i morti nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della S… - Agenzia_Ansa : Il premier Draghi terrà lunedì una conferenza stampa, che servirà per illustrare il pacchetto di misure messe in ca… - ag_notizie : Coronavirus, il bollettino dell'Asp: 4 morti nelle ultime 24 ore e 940 nuovi contagi - Marilenapas : RT @Corriere: Iss: in terapia intensiva 26,7 non vaccinati e 0,9 con terza dose su 100 mila casi -