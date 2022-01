Tsunami sulla città: onde alte, esplosioni e persone in fuga: le immagini choc (Di sabato 15 gennaio 2022) onde anomale, esplosioni e tanta paura dopo l’eruzione del vulcano sottomarino Hunga-Tonga-Hunga-Hàapai, vicino al regno di Tonga. Dopo l’eruzione è scattato l’allarme Tsunami in un’ampia area del Pacifico che include il regno di Tonga, le Fiji e la Nuova Zelanda. Sui social sono stati postati dei video da Tonga, dove nelle spiagge si sono abbattute onde altre un metro e mezzo circa che si infrangono su una chiesa e diverse case causando black out ed esplosioni. Sempre sui social alcuni testimoni hanno detto che una pioggia di cenere sta cadendo anche sulla capitale, Nukualofa. L’eruzione alle 0410 GMT di venerdì del vulcano sottomarino Hunga Tonga-Hunga Ha’apai, situato a circa 65 km (40 miglia) a nord della capitale di Tonga, Nuku’alofa, ha causato uno ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 15 gennaio 2022)anomale,e tanta paura dopo l’eruzione del vulcano sottomarino Hunga-Tonga-Hunga-Hàapai, vicino al regno di Tonga. Dopo l’eruzione è scattato l’allarmein un’ampia area del Pacifico che include il regno di Tonga, le Fiji e la Nuova Zelanda. Sui social sono stati postati dei video da Tonga, dove nelle spiagge si sono abbattutealtre un metro e mezzo circa che si infrangono su una chiesa e diverse case causando black out ed. Sempre sui social alcuni testimoni hanno detto che una pioggia di cenere sta cadendo anchecapitale, Nukualofa. L’eruzione alle 0410 GMT di venerdì del vulcano sottomarino Hunga Tonga-Hunga Ha’apai, situato a circa 65 km (40 miglia) a nord della capitale di Tonga, Nuku’alofa, ha causato uno ...

