TERAPIE INTENSIVE: VACCINATI CON 2 DOSI CLASSIFICATI NO-VAX. Toti: ”In Ospedale Positivi al Covid… dopo il Ricovero?” (Di sabato 15 gennaio 2022) Dati sui ricoveri dei non VACCINATI mistificatidalla mancanza di distinzionetra persone senza dose e altre con dueInquietante Tweet del Governatore della Liguria Condivido un interessante articolo del collega di Carlo Domenico Cristofori «Mentre i contagi di coronavirus in Italia continuano ad aumentare, in questo momento il dato cruciale per comprendere l’andamento della pandemia è quello che … proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di sabato 15 gennaio 2022) Dati sui ricoveri dei nonmistificatidalla mancanza di distinzionetra persone senza dose e altre con dueInquietante Tweet del Governatore della Liguria Condivido un interessante articolo del collega di Carlo Domenico Cristofori «Mentre i contagi di coronavirus in Italia continuano ad aumentare, in questo momento il dato cruciale per comprendere l’andamento della pandemia è quello che … proviene da Database Italia.

Advertising

borghi_claudio : Accendo la televisione e mi tocca vedere in #CONFERENZASTAMPA un triste SPERANZA che dice che il 10% degli italiani… - lucatelese : Galli è stato salvato dai monoclonali. Ma la maggior parte degli italiani non possono accedere a questa cura per i… - ladyonorato : Fa sempre piacere quando chi da mesi sostiene la narrazione governativa, improvvisamente, conferma ciò che sostengo… - giorgiazitelli : TERAPIE INTENSIVE: VACCINATI CON 2 DOSI CLASSIFICATI NO-VAX. Toti: ”In Ospedale Positivi al Covid… dopo il Ricovero… - LaRanaBollita : RT @LucioMalan: Speranza affezionato alle menzogne: “Due terzi dei posti nelle terapie intensive sono occupati da non vaccinati”. Ma sono i… -