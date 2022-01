Stoccarda vs RB Lipsia: pronostico e possibili formazioni (Di sabato 15 gennaio 2022) Oggi sabato 15 gennaio, l’RB Lipsia cercherà di ridurre il divario tra se stesso e i posti in Champions League quando affronterà lo Stoccarda minacciato dalla retrocessione alla Mercedes Benz Arena. I padroni di casa sono tornati dalla pausa invernale della Bundesliga con un pareggio a reti inviolate in un enorme scontro per la retrocessione lo scorso fine settimana, mentre gli ospiti hanno iniziato il 2022 brillantemente con una vittoria completa in casa. Il calcio di inizio di Stoccarda vs RB Lipsia è previsto alle 15:30. Prepartita Stoccarda vs RB Lipsia: a che punto sono le due squadre? Stoccarda Il ritorno del capocannoniere della scorsa stagione nella formazione titolare non ha aiutato lo Stoccarda a superare l’ultimo in classifica ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 15 gennaio 2022) Oggi sabato 15 gennaio, l’RBcercherà di ridurre il divario tra se stesso e i posti in Champions League quando affronterà lominacciato dalla retrocessione alla Mercedes Benz Arena. I padroni di casa sono tornati dalla pausa invernale della Bundesliga con un pareggio a reti inviolate in un enorme scontro per la retrocessione lo scorso fine settimana, mentre gli ospiti hanno iniziato il 2022 brillantemente con una vittoria completa in casa. Il calcio di inizio divs RBè previsto alle 15:30. Prepartitavs RB: a che punto sono le due squadre?Il ritorno del capocannoniere della scorsa stagione nella formazione titolare non ha aiutato loa superare l’ultimo in classifica ...

Advertising

periodicodaily : Stoccarda vs RB Lipsia: pronostico e possibili formazioni #15gennaio #bundesliga - ilveggente_it : ?? #BUNDESLIGA #Mainz Vs #Bochum, #Stoccarda Vs #Lipsia, #Union Vs Hoffenheim e #Wolfsburg Vs #Hertha sono quatt… - infobetting : Stoccarda-RB Lipsia (sabato 15 gennaio, ore 15:30): formazioni, quote, pronostici -