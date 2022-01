Simona Branchetti | termina Pomeriggio 5 news e | diretta dice | “Speriamo di ritrovarci presto”

Leggi su baritalianews

(Di sabato 15 gennaio 2022)l’abbiamo vista al timone di una delle trasmissioni più importanti di casa Mediaset. Stiamo parlando di5, ovvero il programma condotto da Barbara D’Urso ma che in queste settimane è stato condotto proprio dalla. Di fatto la conduttrice ha sostituito Barbara che è stata assente per tutte le festività natalizie. Nella giornata di ieri, però, venerdì 14 gennaio 2022ha salutato tutti i telespettatori, visto che lunedì 17 gennaio tornerà la padrona di casa Barbara D’urso. In queste settimane però, in molti sembra abbiano apprezzato il lavoro svolto dalla Bianchetti ed in tanti hanno avuto modo di conoscerla meglio., i saluti al termine dell’ultima puntata di5 ...