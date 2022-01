Salernitana Lazio 0-0 LIVE: al via la sfida dell’Arechi (Di sabato 15 gennaio 2022) Allo stadio Arechi, il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Salernitana e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Arechi, Salernitana e Lazio si affrontano nel match valido per la 22ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Salernitana Lazio 0-0 MOVIOLA 1? Al via la sfida dell’Arechi Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Salernitana Lazio 0-0: risultato e tabellino Lazio (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Patric; Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni. A disposizione: Reina, Adamonis, Lazzari, Floriani Mussolini, Vavro, Leiva, ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 gennaio 2022) Allo stadio Arechi, il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Arechi,si affrontano nel match valido per la 22ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 1? Al via laMigliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino(4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Patric; Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni. A disposizione: Reina, Adamonis, Lazzari, Floriani Mussolini, Vavro, Leiva, ...

Advertising

reportrai3 : Cosa vedrete lunedì prossimo su @RaiTre: il Lotito imprenditore delle squadre di calcio, del presidente della Lazio… - StatmanDave : Inter Milan’s last eight Serie A games: ? 3-2 vs Napoli (H) ? 2-0 vs Venezia (A) ? 2-0 vs Spezia (H) ? 3-0 vs Roma… - BukenyaTarrick3 : RT @SkySport: #SalernitanaLazio in campo: segui qui il LIVE #SkySport #SkySerieA #SerieA - 24Trends_Italia : 1. Sampdoria-Torino - 100mille+ 2. Serie B - 100mille+ 3. Manchester City-Chelsea - 50mille+ 4. Salernitana-Lazio -… - Noibiancocelest : Salernitana-Lazio, Sarri: “Assenze? Allenamenti vanificati. L’indice di liquidità non mi interessa, ma…” -