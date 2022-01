(Di sabato 15 gennaio 2022) Roma, 15 gen. (Adnkronos) - ?Idi Forza Italia, in un comunicato, esprimono "gioia e soddisfazione per l'esito dell'incontro a Villa Grande dei leader delche hanno unitariamente individuato in Silvio Berlusconi la figura adatta a ricoprire la carica di Presidente della Repubblica, una persona che ha l'esperienza e l'autorevolezza per dare all'Italia una coesione ?interna e anche un altrettanto forte rilancio strategico di politica internazionale per affrontare le grandi sfide sociali, economiche, culturali che il mondo globalizzato propone''.

Advertising

fattoquotidiano : “Forza Seniores” - Altro che “eroe della libertà”. “Il Giornale” dedica una pagina all’auto-candidato al Quirinale… - TV7Benevento : Quirinale: Seniores Fi, soddisfatti per conclusioni vertice centrodestra... - rockett70 : RT @fattoquotidiano: “Forza Seniores” - Altro che “eroe della libertà”. “Il Giornale” dedica una pagina all’auto-candidato al Quirinale: n… - SilviaForti9 : RT @fattoquotidiano: “Forza Seniores” - Altro che “eroe della libertà”. “Il Giornale” dedica una pagina all’auto-candidato al Quirinale: n… - dedonatisv : RT @fattoquotidiano: “Forza Seniores” - Altro che “eroe della libertà”. “Il Giornale” dedica una pagina all’auto-candidato al Quirinale: n… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Seniores

Il Sannio Quotidiano

Italia L'autoparodia di Berlusconi presa sul serio dai "" Mattia Ferraresi L'elenco che non ... Commenti Il paradosso Draghi: perché nessun partito candida il premier al? Stefano ...... che dovrebbe portare alla definizione della strategia per ilpartirà nel pomeriggio, ... testata edita dal fratello Paolo, questa mattina idi Forza Italia sono tornati a sostenere ...Roma, 15 gen. (Adnkronos) - ?I Seniores di Forza Italia, in un comunicato, esprimono "gioia e soddisfazione per l'esito dell'incontro a Villa Grande dei leader del centrodestra che hanno unitariamente ...Nell’intramontabile commedia all’italiana della politica, Vittorio Sgarbi che scorre l’agenda dello smartphone per raccattare voti per la presidenza Berlusconi (“questo è incerto, Silvio, chiamiamolo” ...