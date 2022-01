Quirinale, Orfini alla direzione Pd: “Berlusconi al Colle è un’ipotesi folle ma non impossibile. Servono contromisure” (Di sabato 15 gennaio 2022) “Non bisogna sottovalutare la decisione del centrodestra, non è un fatto tattico, è una ipotesi folle, assurda ma non impossibile. Lo dobbiamo sapere. Non è un gioco, ma un tentativo politico non impossibile”. Lo ha detto Matteo Orfini alla riunione di gruppi e direzione Pd dedicata alle elezioni per il Quirinale. “È uno schema politico diverso da quello discusso qui, la fine dell’unità nazionale, del governo insieme e della gestione di una fase delicata del Paese -ha spiegato il deputato del Pd-. Se Berlusconi viene eletto il giorno dopo non c’è più il governo e la maggioranza. Dobbiamo prendere delle contromisure, che non significa un nome di bandiera alternativo ma lavorare a tenere insieme un campo di forze responsabili su uno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 15 gennaio 2022) “Non bisogna sottovalutare la decisione del centrodestra, non è un fatto tattico, è una ipotesi, assurda ma non. Lo dobbiamo sapere. Non è un gioco, ma un tentativo politico non”. Lo ha detto Matteoriunione di gruppi ePd dedicata alle elezioni per il. “È uno schema politico diverso da quello discusso qui, la fine dell’unità nazionale, del governo insieme e della gestione di una fase delicata del Paese -ha spiegato il deputato del Pd-. Seviene eletto il giorno dopo non c’è più il governo e la maggioranza. Dobbiamo prendere delle, che non significa un nome di bandiera alternativo ma lavorare a tenere insieme un campo di forze responsabili su uno ...

