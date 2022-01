Qualche buon motivo per non volere Draghi al Colle (Di sabato 15 gennaio 2022) Mi tocca, mio malgrado, rinnovare la mia a Mario Draghi. Il fatto è che l’uomo è, a mio avviso, sopravvalutato da tutti. Il che, in un mondo dove l’apparenza è tutto, ci sta. Perché, se è indubbio che egli è arrivato a quella carica – così come Bergoglio al Soglio o Mattarella al Quirinale – a esse ci si arriva non necessariamente per valore, ma per le manifestazioni di garanzia di mantenersi custodi degli interessi di chi a quella carica ti conduce. Per farla breve, in un sistema elettivo ove gli elettori sono una cerchia ristretta d’individui, non solo a un mediocre non è preclusa né la cattedra che fu di S. Pietro, né il Quirinale, né Palazzo Chigi, ma, soprattutto, il mediocre è quello con più alte chance di pervenire al privilegiato traguardo. Con questo non voglio dire che Draghi sia un mediocre. Anzi, egli è un furbo. Ma il limite dei furbi è la ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 15 gennaio 2022) Mi tocca, mio malgrado, rinnovare la mia a Mario. Il fatto è che l’uomo è, a mio avviso, sopravvalutato da tutti. Il che, in un mondo dove l’apparenza è tutto, ci sta. Perché, se è indubbio che egli è arrivato a quella carica – così come Bergoglio al Soglio o Mattarella al Quirinale – a esse ci si arriva non necessariamente per valore, ma per le manifestazioni di garanzia di mantenersi custodi degli interessi di chi a quella carica ti conduce. Per farla breve, in un sistema elettivo ove gli elettori sono una cerchia ristretta d’individui, non solo a un mediocre non è preclusa né la cattedra che fu di S. Pietro, né il Quirinale, né Palazzo Chigi, ma, soprattutto, il mediocre è quello con più alte chance di pervenire al privilegiato traguardo. Con questo non voglio dire chesia un mediocre. Anzi, egli è un furbo. Ma il limite dei furbi è la ...

Qualche buon motivo per non volere Draghi al Colle - Seconda parte L'ex capo della Bce, Mario Draghi, non pensa che al Quirinale. Alcune considerazioni sul perché non debba andarci.

