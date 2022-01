Praet mette in ginocchio la Sampdoria | Torino corsaro al Ferraris

Advertising

sportli26181512 : Singo mette il turbo, l'ex Praet è letale: così il Toro ribalta la Samp: Singo mette il turbo, l'ex Praet è letale:… - Gazzetta_it : Singo mette il turbo, l'ex Praet è letale. E il Torino ribalta la Samp: 2-1 a Marassi #SampToro -

Ultime Notizie dalla rete : Praet mette

Il Torino parte a razzo.pressione alla Samp ma non sfrutta le buone occasioni con Sanabria e Vojovoda anche per merito ... Ma nel momento migliore dei blucerchiati, ecco la zampata dell'ex...Il calendariola squadra di D'Aversa davanti al Torino in un match in cui è obbligatorio fare ... Torino (3 - 5 - 2): Gemello, Djidji, Bremer, Rodriguez, Singo, Mandragora, Lukic, Vojvoda,, ...Il Torino torna a vincere in trasferta dopo una lunghissima astinenza, ultimo successo il 17 settembre, e sbanca Marassi in rimonta. Terza sconfitta consecutiva della Sampdoria dopo il ko di Napoli e ...Il Torino parte a razzo. Mette pressione alla Samp ma non sfrutta le buone occasioni con Sanabria e Vojovoda anche per merito di Falcone che para tutto. E allora ecco che al 18' sono i blucerchiati a ...