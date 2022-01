Pensioni 2022 l’editoriale: quota 102 una presa in giro, non ci siamo (Di sabato 15 gennaio 2022) Dopo aver confinato l’argomento previdenziale nell’angolo di una legge di bilancio approvata come al solito con la “fiducia” e senza confronto parlamentare, con la variante “Omicron” che contagia giornalmente centinaia di migliaia di italiani e con gli ospedali che inevitabilmente si riempiono quasi a saturarsi si è ripreso il pomeriggio del 13 il confronto per la nuova riforma previdenziale di cui si parla ormai da anni. Pensioni anticipate 2022, dopo quota 100, quota 102 non basta Il 2021 per quanto riguarda l’argomento Pensioni è stato deludentissimo. Dopo il triennio di “quota 100” che seppure da molti criticata e che non ha rispettato quelle che erano le aspettative dei promotori, ne hanno infatti usufruito 400.000 italiani invece dei 900.000 previsti, aveva pur sempre dato ... Leggi su pensionipertutti (Di sabato 15 gennaio 2022) Dopo aver confinato l’argomento previdenziale nell’angolo di una legge di bilancio approvata come al solito con la “fiducia” e senza confronto parlamentare, con la variante “Omicron” che contagia giornalmente centinaia di migliaia di italiani e con gli ospedali che inevitabilmente si riempiono quasi a saturarsi si è ripreso il pomeriggio del 13 il confronto per la nuova riforma previdenziale di cui si parla ormai da anni.anticipate, dopo100,102 non basta Il 2021 per quanto riguarda l’argomentoè stato deludentissimo. Dopo il triennio di “100” che seppure da molti criticata e che non ha rispettato quelle che erano le aspettative dei promotori, ne hanno infatti usufruito 400.000 italiani invece dei 900.000 previsti, aveva pur sempre dato ...

