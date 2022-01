Parlamento: quanto guadagno i commessi parlamentari? Da non credere (Di sabato 15 gennaio 2022) quanto guadagnano i commessi parlamentari? In Parlamento sono delle figure iconiche e molto conosciute. Ecco qual è il loro stipendio Il Parlamento è il luogo in cui i deputati e i senatori si riuniscono per legiferare e discutere sulle varie normative da mettere in atto per il Paese. Spesso ci si concentra sul lavoro dei L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 15 gennaio 2022)guadagnano i? Insono delle figure iconiche e molto conosciute. Ecco qual è il loro stipendio Ilè il luogo in cui i deputati e i senatori si riuniscono per legiferare e discutere sulle varie normative da mettere in atto per il Paese. Spesso ci si concentra sul lavoro dei L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

AniMatMigrante : @andrepuddu22 @rebetico64 @Marteena84 Be', se il parlamento non lo rende illegittimo, è legittimo (per quanto ripro… - P_M_1960 : @EugenioCardi Infatti in parlamento il CDX non ha la maggioranza in quanto i parlamentari sono quelli eletti alle p… - PetrazzuoloF : @PiergiuseppeEsp Da Renzi è emersa la concreta possibilità di sostenere la destra, oltre a quanto fatto finora, anc… - smirnoff1978 : @lageloni @EnricoLetta Ma poi il #centrodestra che sostiene di avere la maggioranza in Parlamento, ha capito che la… - haveyouwornwigs : RT @HopeSlash: Io vorrei avere il cervello di questa che pensa che il presidente del consiglio in ben tre anni non abbia mai dovuto incontr… -