Palermo, infermiera finge di vaccinare 11 no vax e versa la dosi in un quadrato di garza (Di sabato 15 gennaio 2022) La Digos di Palermo ha arrestato una infermiera dell'hub vaccinale Fiera del Mediterraneo per falso ideologico e peculato. Durante un turno di servizio avrebbe finto di somministrare il vaccino anti -

