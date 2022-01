Osimhen convocato col Bologna: fino a quando indosserà la maschera? I tempi (Di sabato 15 gennaio 2022) Victor Osimhen sarà convocato per la sfida tra Bologna e Napoli di lunedì 17 gennaio 2022, ma dovrà giocare con la maschera. Una protezione indispensabile per il giocatore che è stato operato allo zigomo dopo lo scontro con Skriniar. Il giocatore è stato assente per alcune settimane anche a causa del Covid 19 ed ha saltato la Coppa d’Africa. Con il Bologna Osimhen tornerà tra i convocati, ma se dovrà scendere in campo avrà bisogno della maschera. Una protezione che secondo Canonico si adatterà al volontà di Osimhen e sarà in continuo mutamento. Osimhen con la maschera Victor Osimhen indosserà la maschera fino al 31 marzo, come hanno spiegato in coro il ... Leggi su napolipiu (Di sabato 15 gennaio 2022) Victorsaràper la sfida trae Napoli di lunedì 17 gennaio 2022, ma dovrà giocare con la. Una protezione indispensabile per il giocatore che è stato operato allo zigomo dopo lo scontro con Skriniar. Il giocatore è stato assente per alcune settimane anche a causa del Covid 19 ed ha saltato la Coppa d’Africa. Con iltornerà tra i convocati, ma se dovrà scendere in campo avrà bisogno della. Una protezione che secondo Canonico si adatterà al volontà die sarà in continuo mutamento.con laVictorlaal 31 marzo, come hanno spiegato in coro il ...

Advertising

MondoNapoli : CdS - Osimhen sarà convocato per il Bologna: la situazione - - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CDS - Osimhen può essere convocato contro il Bologna, ma Spalletti non vuole rischiare - saulniggez : RT @51m0_: •18° giornata di Serie A Napoli: •Koulibaly(distrazione bicipite) •Osimhen(frattura zigomo) •Fabian Ruiz(tendinopatia) •Insign… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 CdS – Osimhen può essere convocato contro il Bologna, ma Spalletti non… - sscalcionapoli1 : CdS – Osimhen può essere convocato contro il Bologna, ma Spalletti non vuole rischiare -