Ora ce n’è Coviddi | il virus è arrivato a casa di Angela da Mondello

Leggi su nextquotidiano

(Di sabato 15 gennaio 2022)Chianello, lalinga palermitana diventata famosa dopo una intervista in cui ha detto “Non ce n’è Covid”, diventato un tormentone, è tornata alla ribalta in queste ore perché ora insua di “ce n’è”. Infatti ilnella suae nella sua famiglia “Anche da noi èquesto maledetto”, ha scritto la donna sul profilo Instagram che conta 120 mila follower. Per fortuna nessuno sta male o è stato ricoverato. Il padre della donna risulta positivo e asintomatico, ma lei ha pagato una particolare gogna da parte degli hater che hanno ricordato le sue improvvide dichiarazioni passate: qualcuno ha commentato “ben ti sta”, altri ancora più perfidi “peccato che non sia tu”. E lei ha replicato sempre tramite le stories ...