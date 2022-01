“Non chiedetegli più di me”. Arisa categorica su Vito Coppola (Di sabato 15 gennaio 2022) Una bruttissima notizia per Arisa, che in queste ore ha annunciato ufficialmente di aver già interrotto la relazione sentimentale con Vito Coppola. Tra i due era nato quello che sembrava essere un grande amore a ‘Ballando con le stelle’, dove erano riusciti anche ad ottenere il successo del programma. Ma tra la cantante e il ballerino qualcosa non sarebbe più andato nel verso giusto e adesso la donna ha voluto spiegare ai suoi follower di Instagram cosa sia accaduto. E ha fatto una richiesta specifica. Eppure, poco prima di Capodanno, Arisa e Vito Coppola avevano scritto un bellissimo messaggio congiunto: “Ringraziamo tutte le persone che ci hanno supportato dall’inizio alla fine. Persone che hanno creduto in noi incondizionatamente. Il nostro rapporto e la nostra complicità è ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 15 gennaio 2022) Una bruttissima notizia per, che in queste ore ha annunciato ufficialmente di aver già interrotto la relazione sentimentale con. Tra i due era nato quello che sembrava essere un grande amore a ‘Ballando con le stelle’, dove erano riusciti anche ad ottenere il successo del programma. Ma tra la cantante e il ballerino qualcosa non sarebbe più andato nel verso giusto e adesso la donna ha voluto spiegare ai suoi follower di Instagram cosa sia accaduto. E ha fatto una richiesta specifica. Eppure, poco prima di Capodanno,avevano scritto un bellissimo messaggio congiunto: “Ringraziamo tutte le persone che ci hanno supportato dall’inizio alla fine. Persone che hanno creduto in noi incondizionatamente. Il nostro rapporto e la nostra complicità è ...

Advertising

occhio_notizie : Arisa e Vito Coppola, è già finita: Ci abbiamo provato, non chiedetegli di me'' #ballandoconlestelle #arisa - Pennypupa24 : @Mariarc00802585 @Simone67727948 @LisaCan62163096 @Marzia58594459 @DonatellaZaghin @Lucy21062 @Danyser9 @Manulisse1… - LobbaLuisa : RT @l_borrelli: Per l'ennesima volta #Travaglio ha avuto ragione: Berlusconi non fa da paraurti a nessuno. Lui vuole essere il solo candida… - agoacciaio : RT @l_borrelli: Per l'ennesima volta #Travaglio ha avuto ragione: Berlusconi non fa da paraurti a nessuno. Lui vuole essere il solo candida… - LucaMercalli1 : Non chiedetegli di spiegare il significato della frase finale ,non può perché è come chiedere di spiegare il signif… -