Luisa Monti | ex dama di Uomini e Donne | in cura | “Terapia devastante”

(Di sabato 15 gennaio 2022) L’exdi “” ha raccontato il suo dramma, nato a seguito della comparsa di un tumore. Andiamo a scoprire le sue parole La sua esperienza all’interno del parterre del noto dating show condotto dalla De Filippi risale alle stagioni 2018 e 2019.è uscita dal programma con Salvio Calabretta, uomo insieme al quale sta ancora tutt’oggi. Per l’exsi è trattato dunque di un’avventura estremamente positiva, essendo riuscita a trovare il compagno giusto che, in seguito, è stato al suo fianco anche nei momenti più delicati.(Instagram)Lainfatti, qualche tempo fa ha raccontato pubblicamente di essere stata colpita da un tumore al seno. In quel periodo le è stato necessario tutto il sostegno di ...

L'ex dama di Uomini e Donne, Luisa Anna, continua a combattere contro il tumore con estrema forza e coraggio. La donna aveva annunciato nella passata estate di aver scoperto la terribile malattia. Era il 2 luglio quando l'ex dama del Trono Over, sulla rivista Uomini e Donne Magazine, confessò di avere un tumore al seno.