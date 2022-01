LIVE Sci alpino, Discesa Wengen 2022 in DIRETTA: la Lauberhorn si disputa per intero! (Di sabato 15 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA START-LIST DELLA Discesa DI Wengen Programma, orari e tv della Discesa – La classifica di Coppa del Mondo – La cronaca della prima Discesa Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda Discesa maschile di Wengen (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2021-2022. Sul mitologico Lauberhorn gli “Uomini jet” vanno a caccia del grande successo, dopo l’esordio di ieri, vinto da Aleksander Aamodt Kilde. La gara odierna scatterà alle ore 12.30 e rappresenterà la vera e propria Discesa di Wengen, ovvero quella nella sua lunghezza completa. Ieri, infatti, si ... Leggi su oasport (Di sabato 15 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA START-LIST DELLADIProgramma, orari e tv della– La classifica di Coppa del Mondo – La cronaca della primaBuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella secondamaschile di(Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci2021-. Sul mitologicogli “Uomini jet” vanno a caccia del grande successo, dopo l’esordio di ieri, vinto da Aleksander Aamodt Kilde. La gara odierna scatterà alle ore 12.30 e rappresenterà la vera e propriadi, ovvero quella nella sua lunghezza completa. Ieri, infatti, si ...

Advertising

infoitsport : LIVE – Sci alpino, DISCESA MASCHILE Wengen 2022: AGGIORNAMENTI in DIRETTA - zazoomblog : LIVE Sci alpino Seconda Prova Zauchensee in DIRETTA: Sofia Goggia in testa. “Posso limare qualcosa” - #alpino… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Discesa Wengen 2022 in DIRETTA: vince Kilde, stecca Paris. Risultati e classifica - infoitsport : Sci alpino, Coppa del Mondo 2021/2022 - LIVE discesa maschile Wengen: Dominik Paris ci prova, Feuz per la storia - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa Wengen 2022 in DIRETTA: partenza ritardata - #alpino #Discesa #Wengen #DIRETTA: -