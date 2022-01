“L’amore non si divide, si moltiplica”: grande gioia per la conduttrice, nonna per la seconda volta (Di sabato 15 gennaio 2022) grande gioia per Paola Perego, appena diventata nonna per la seconda volta. La popolare conduttrice ha dato il lieto annuncio sui suoi canali social, informando i fan della nascita di Alice, che arriva tre anni dopo l’altro nipotino Pietro. “L’amore non si divide, si moltiplica: è nata Alice”, scrive Paola Perego, che aggiunge tre cuori rossi e la foto del nome della secondogenita di sua figlia Giulia che compare in un bel ricamo. LEGGI ANCHE => Paola Perego, tanti momenti di commozione: la sorpresa della figlia e il ricordo del padre scomparso Sono tantissimi i commenti comparsi sotto al post da parte dei follower che hanno voluto fare gli auguri a Paola Perego e alla sua famiglia per il bellissimo evento. Tra ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 15 gennaio 2022)per Paola Perego, appena diventataper la. La popolareha dato il lieto annuncio sui suoi canali social, informando i fan della nascita di Alice, che arriva tre anni dopo l’altro nipotino Pietro. “non si, si: è nata Alice”, scrive Paola Perego, che aggiunge tre cuori rossi e la foto del nome della secondogenita di sua figlia Giulia che compare in un bel ricamo. LEGGI ANCHE => Paola Perego, tanti momenti di commozione: la sorpresa della figlia e il ricordo del padre scomparso Sono tantissimi i commenti comparsi sotto al post da parte dei follower che hanno voluto fare gli auguri a Paola Perego e alla sua famiglia per il bellissimo evento. Tra ...

