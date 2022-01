La Juve batte l'Udinese, Dybala in gol ma non esulta (Di domenica 16 gennaio 2022) La Juventus coglie contro l'Udinese l'ottavo risultato utile consecutivo e, grazia al 2 - 0 casalingo ai danni dei friulani, si porta a pari punti con l'Atalanta, quarta, anche se i nerazzurri hanno ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 16 gennaio 2022) Lantus coglie contro l'l'ottavo risultato utile consecutivo e, grazia al 2 - 0 casalingo ai danni dei friulani, si porta a pari punti con l'Atalanta, quarta, anche se i nerazzurri hanno ...

Advertising

glooit : La Juve batte l'Udinese, Dybala in gol ma non esulta leggi su Gloo - FlowerM91459788 : LA JUVE BATTE 2 - 0 l ' UDINESE ! FINISCE ALL ' ALLIANZ STADIUM JUVE - UDINESE 2 - 0 CON LE RETI DI #DYBALA N… - 100x100Napoli : La Juve batte 2-0 l’Udinese - juve_magazine : CLASSIFICA - Serie A, la Juventus batte l'Udinese e aggancia l'Atalanta a quota 41 punti - sportal_it : Dybala gol e rabbia, la Juve batte l'Udinese e vede la zona Champions -