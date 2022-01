Isola 2022, nel cast il parente di un’attuale concorrente del Gf Vip 6 ed una grande protagonista del Gf Vip 5: l’indiscrezione (Di sabato 15 gennaio 2022) L’Isola 2022 partirà poco dopo la fine del Gf Vip 6 e numerose sono le indiscrezioni che ruotano attorno a questa nuova edizione. In particolare, nell’ultima puntata di Casa Chi si è parlato della partecipazione, prevista per il grande Fratello attuale, ma ormai sfumata, di due concorrenti ormai noti ai reality italiani e spagnoli, ossia i fratelli Luca e Gianmarco Onestini. Proprio loro, però, potrebbero partire per L’Isola Dei Famosi. E anche la stessa Rosalinda Cannavò si è candidata a partire per l’Honduras. Se andrei a L’Isola dei Famosi? Sì, la farei… perché no. Non sto dicendo che me l’hanno proposto, sto dicendo “sì, perché no”. Non mi ci vedete all’Isola? Sicuramente ci penserei, però perché no. Se ho paura degli insetti e di dormire per terra? No, non mi spaventa. Secondo me ... Leggi su isaechia (Di sabato 15 gennaio 2022) L’partirà poco dopo la fine del Gf Vip 6 e numerose sono le indiscrezioni che ruotano attorno a questa nuova edizione. In particolare, nell’ultima puntata di Casa Chi si è parlato della partecipazione, prevista per ilFratello attuale, ma ormai sfumata, di due concorrenti ormai noti ai reality italiani e spagnoli, ossia i fratelli Luca e Gianmarco Onestini. Proprio loro, però, potrebbero partire per L’Dei Famosi. E anche la stessa Rosalinda Cannavò si è candidata a partire per l’Honduras. Se andrei a L’dei Famosi? Sì, la farei… perché no. Non sto dicendo che me l’hanno proposto, sto dicendo “sì, perché no”. Non mi ci vedete all’? Sicuramente ci penserei, però perché no. Se ho paura degli insetti e di dormire per terra? No, non mi spaventa. Secondo me ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Un terremoto di magnitudo 6.5 è avvenuto a largo delle coste dell'isola di Cipro. L'ipocentro è stato localizzato… - ROSALBAPAU4 : @WhiteHouse 15.1.2022 da ROSALBA PAU Ministro It a ruolo sind. in asilo politico in tutto il mondo. Al PRESIDENTE J… - ROSALBAPAU4 : @KremlinRussia_E 15.1.2022 da ROSALBA PAU Ministro Italiana a ruolo sindacale in asilo politico in tutto il mondo.… - SerieTvserie : Isola dei Famosi 2022: inizio, cast, partecipanti, conduttore, streaming - caffe_radio : RT @ciroizzo3: Procida raccoglierà il testimone da Parma oggi 14 gennaio 2022 e inaugurerà il suo anno da capitale della cultura il 22… -