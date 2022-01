Iliad | novità strabiliante per tutti gli utenti | tremano i colossi della telefonia

Leggi su inews24

(Di sabato 15 gennaio 2022) Una grandesta per colpireglidi. Andiamo quindi a vedere l’operatore virtuale come intende impensierire. Sono sempre tante lein arrivo da, oramai diventata la rete MVNO più utilizzata in Italia. Andiamo a vedere come adesso l’operatore virtuale intende impensierire idel mercato. Anche nel 2022 L'articolo proviene da Inews24.it.