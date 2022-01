Il video dell'infermiera che faceva false vaccinazioni in un hub di Palermo (Di sabato 15 gennaio 2022) AGI - false vaccinazioni all'hub di Palermo: la polizia di Stato arresta un'altra infermiera. In azione nella notte la Digos che ha eseguito, su delega della procura della Repubblica, una ordinanza per gli arresti domiciliari, emessa dal gip nei confronti di una infermiera dell'hub vaccinale della Fiera del Mediterraneo, accusata di falso ideologico e peculato. La donna, che lavora come infermiera anche presso il Reparto malattie infettive del Civico di Palermo, è accusata di avere beneficiato di una falsa dose booster e di avere praticato, durante un turno di servizio presso l'hub, false inoculazioni vaccinali a due coniugi no-vax. L'ordinanza è il risultato ... Leggi su agi (Di sabato 15 gennaio 2022) AGI -all'hub di: la polizia di Stato arresta un'altra. In azione nella notte la Digos che ha eseguito, su delegaa procuraa Repubblica, una ordinanza per gli arresti domiciliari, emessa dal gip nei confronti di una'hub vaccinalea Fiera del Mediterraneo, accusata di falso ideologico e peculato. La donna, che lavora comeanche presso il Reparto malattie infettive del Civico di, è accusata di avere beneficiato di una falsa dose booster e di avere praticato, durante un turno di servizio presso l'hub,inoculazioni vaccinali a due coniugi no-vax. L'ordinanza è il risultato ...

