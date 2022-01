Guarda i 18 punti di Danilo Gallinari contro Miami (Di sabato 15 gennaio 2022) Gli Hawks di Danilo Gallinari, invece, vengono sconfitti per la seconda volta di fila dai Miami Heat (118 - 124), che ritrovano Jimmy Butler. Leggi su video.gazzetta (Di sabato 15 gennaio 2022) Gli Hawks di, invece, vengono sconfitti per la seconda volta di fila daiHeat (118 - 124), che ritrovano Jimmy Butler.

Advertising

giorgia2825 : @covrtana Sono punti di vista, io personalmente la vedo fenomenale come attrice, guarda qualche clip di 'The Origin… - Zio_Baffone : @Alessiom8 @Poquelin_Cleant @lucianocapone Guarda che screditare gli altri non fa guadagnare punti ai 5S. Quindi in… - LegaleDella : @MazzinoPietro @araujopampanin No, sono disperato guarda! ?????? Mica mi interessa di aver vinto in casa della Fiorent… - screwedstardust : @cielostellatooo Ti dà da 0 a 2 fottuti punti in più all’esame A DISCREZIONE DELLA PROFESSORESSA e ci devi lavorare… - frozencircus : @cremino01 Guarda che i bambini sono dei campioni ad individuare i punti deboli e usarli a ogni occasione, io dicev… -