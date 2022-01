Giovane mamma uccide i figli di 9 mesi e 3 anni | e poi si toglie la vita

Leggi su howtodofor

(Di sabato 15 gennaio 2022) Unadonna, di cui non è stata rivelata l'identità per motivi legislativi, ha prima ucciso i due, il più grande di 3e e il più piccolo di 9, e poi si è suicidata. È successo a Land O' Lakes mercoledì scorso: a scoprire i tre cadaveri è stato il marito della ragazza e padre dei due bambini quando è rientrato a casa, nei pressi del lago Padgett. Un episodio, questo, che ha sconvolto la comunità locale ma su cui gli investigatori hanno tenuto a mantenere il massimo riserbo. Lo sceriffo della contea di Pasco, Chris Nocco, ha tenuto una conferenza stampa giovedì per dare aggiornamenti sul caso ma non ha rivelato le identità delle persone coinvolte per effetto della cosiddetta Marsy’s Law, un emendamento approvato dagli elettori alla Costituzione dello stato che ha lo scopo di proteggere le ...