Galeone: «La Juve ha buoni giocatori che non sanno giocare a calcio» (Di sabato 15 gennaio 2022) Giovanni Galeone, ex allenatore, analizza la situazione attuale in casa Juventus. Le sue dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport Giovanni Galeone ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Le sue parole sulla Juventus: SITUAZIONE – «Succede che la Juve va rifondata. Bisogna costruire una squadra completamente diversa. Ci vorranno due o tre anni, d’altronde se ad Allegri hanno fatto un contratto quadriennale immagino che anche i dirigenti siano consapevoli della situazione. In questo momento bisognerebbe fare lo stesso lavoro svolto da Marotta quando arrivò Allegri a Torino la prima volta. Furono acquistati grandi campioni come Khedira, Mandzukic, poi Dani Alves. E altri ancora. Solo che adesso Marotta non c’è più e i nuovi dirigenti vanno guidati da Max, perché dal punto di vista calcistico ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 gennaio 2022) Giovanni, ex allenatore, analizza la situazione attuale in casantus. Le sue dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport Giovanniha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Le sue parole sullantus: SITUAZIONE – «Succede che lava rifondata. Bisogna costruire una squadra completamente diversa. Ci vorranno due o tre anni, d’altronde se ad Allegri hanno fatto un contratto quadriennale immagino che anche i dirigenti siano consapevoli della situazione. In questo momento bisognerebbe fare lo stesso lavoro svolto da Marotta quando arrivò Allegri a Torino la prima volta. Furono acquistati grandi campioni come Khedira, Mandzukic, poi Dani Alves. E altri ancora. Solo che adesso Marotta non c’è più e i nuovi dirigenti vanno guidati da Max, perché dal punto di vista calcistico ...

Advertising

MondoBN : GALEONE: “La Juve va rifondata. Max si diverte nelle s - fcin1908it : Galeone: “La Juve va rifondata, ma non c’è più Marotta. Obiettivo solo il quarto posto” - junews24com : Galeone: «Chiesa da vendere. Dybala? Un problema per questo» - - zazoomblog : Galeone: «alla Juve non ci sono più dirigenti competenti come Marotta. Dybala non è un leader» - #Galeone: #«alla… - ArenaRosario : RT @napolista: Galeone: «alla Juve non ci sono più dirigenti competenti come Marotta. Dybala non è leader» Alla Gazzetta: «ci sono troppi… -