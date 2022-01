“Con Vito ci abbiamo provato…”: Arisa criptica su Instagram. Cos’è successo tra i due? (Di sabato 15 gennaio 2022) La storia d’amore tra Arisa e il ballerino di ‘Ballando con le Stelle’ Vito Coppola sembra aver avuto una vita molto breve. È stata la stessa Arisa ad annunciare sul suo account Instagram che la loro relazione è ufficialmente arrivata al capolinea. Quello nato sulla pista sembrava un grande amore, ma qualcosa tra il ballerino e la cantante non è andata come si sperava. La notizia è arrivata come una secchiata d’acqua gelida ai fan di Arisa, dato che solo pochissimo tempo fa, a Capodanno, Arisa e Coppola avevano scritto un toccante messaggio insieme: LEGGI ANCHE => “Faremo impazzire il web!”: c’è chi vuole Arisa per il suo OnlyFans “Ringraziamo tutte le persone che ci hanno supportato dall’inizio alla fine. Persone che hanno creduto in noi ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 15 gennaio 2022) La storia d’amore trae il ballerino di ‘Ballando con le Stelle’Coppola sembra aver avuto una vita molto breve. È stata la stessaad annunciare sul suo accountche la loro relazione è ufficialmente arrivata al capolinea. Quello nato sulla pista sembrava un grande amore, ma qualcosa tra il ballerino e la cantante non è andata come si sperava. La notizia è arrivata come una secchiata d’acqua gelida ai fan di, dato che solo pochissimo tempo fa, a Capodanno,e Coppola avevano scritto un toccante messaggio insieme: LEGGI ANCHE => “Faremo impazzire il web!”: c’è chi vuoleper il suo OnlyFans “Ringraziamo tutte le persone che ci hanno supportato dall’inizio alla fine. Persone che hanno creduto in noi ...

