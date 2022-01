Calciomercato Juve e Fiorentina: operazione monstre a sorpresa (Di sabato 15 gennaio 2022) Giorni di mercato importanti per la Juventus e la Fiorentina, che a breve dovranno prendere una decisione in merito al futuro di 2 giocatori. Si prepara a fare shopping in Serie A l’Arsenal. Il quinto posto a quota 35 punti, a -2 dal West Ham quarto, soddisfa i Gunners reduci dalla sconfitta patita per mano Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 15 gennaio 2022) Giorni di mercato importanti per lantus e la, che a breve dovranno prendere una decisione in merito al futuro di 2 giocatori. Si prepara a fare shopping in Serie A l’Arsenal. Il quinto posto a quota 35 punti, a -2 dal West Ham quarto, soddisfa i Gunners reduci dalla sconfitta patita per mano Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Gazzetta_it : #calciomercato Inter, assalto a Dybala. Marotta prepara l'ultimo sgarbo alla Juve - Gazzetta_it : Joya contesa: lui aspetta la mossa #Juve, ma l’Inter ha il piano per convincerlo - SkySport : Juve, rinnovi in stand-by: in attesa anche Dybala #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato #Juventus #Dybala - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #VeneziaJuve #SerieA #Calciomercato Juventus, addio ad un difensore: doppia scelta… - gilnar76 : Calciomercato Juve, sprint per l’attaccante! Pronta l’offerta #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea -