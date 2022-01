Australian Open 2022 | depositata la memoria difensiva da parte dei legali di Novak Djokovic

(Di sabato 15 gennaio 2022) Probabilmente la vicenda che riguarda il serbo, dopo la cancellazione del suo visto per l’ingresso in Australia, per difendere il titolo aglidi tennis, si risolverà nella prossima notte italiana, quando ci sarà l’udienza probabilmente decisiva. Nella scorsa notte, quando in Australia era mattina, è stataladadeidi: 268 pagine in cui sono spiegate le motivazioni del serbo, che si oppone alla decisione del Ministroo dell’Immigrazione, Alex Hawkes, di cancellargli il visto. Il giudice Kelly ha ritenuto che la giurisdizione sul caso fosse di competenza della Corte ...

'L'è molto più importante di qualunque giocatore'. Sono le parole di Rafa Nadal (nella foto, in alto) commentando la situazione di Novak Djokovic, ancora in stato di fermo in attesa ...Riuscirà il campione serbo a partecipare agli, al via il 17 gennaio? Djokovic in Australia, le news di oggi Djokovic torna in detenzione al Park Hotel Udienza decisiva fissata per le ...Un corteo di automobili è stato avvistato mentre si spostava dagli uffici dei suoi avvocati all’ex struttura del Park Hotel. Stasera alle 23.30 si discuterà il ricorso contro l’annullamento del visto, ...Probabilmente la vicenda che riguarda il serbo Novak Djokovic, dopo la cancellazione del suo visto per l'ingresso in Australia, per difendere il titolo agli Australian Open 2022 di tennis, si risolver ...