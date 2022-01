Attacco hacker a Kiev | “Mosca vuole il pretesto per invadere l’Ucraina”

(Di sabato 15 gennaio 2022) «È stata una prova generale prima della battaglia», così Ivan Bakanov, capo dell’intelligence ucraina, definisce il maxi-informatico ai siti governativi avvenuto nella notte tra il 13 e 14 gennaio. Bakanov non usa troppi giri di parole e chiama in causa. «La Russia ha cercato di paralizzare il nostro sistema di controllo. La qualità delle infrastrutture digitali è sempre stata considerata uno degli elementi di attrattiva degli investitori stranieri. Se mettono in ginocchio la nostra economia, non avranno problemi a invaderci». Ad alzare l’allarme ci ha pensato il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan, convinto che Putin stia orchestrando un’operazione sotto falsa bandiera nella regione della Transnistria, e creando unper. Lo ...

ladyonorato : Sì, oggi il mio sito web è stato colpito da in attacco hacker. Stiamo lavorando per ripristinarlo. Abbiamo dato dav… - IAIonline : RT @Alessandro__Ma: Attacchi #cyber a #Ucraina: attribuzione certa è tecnicamente sempre difficile,dati forti sospetti su #Russia il tono d… - FrancescoLopane : RT @AndreaLompio53: Se mai ce ne fosse stato bisogno, l'attacco coordinato degli hacker all'#Ucraina è la dimostrazione che dietro le loro… - AndreaLompio53 : Se mai ce ne fosse stato bisogno, l'attacco coordinato degli hacker all'#Ucraina è la dimostrazione che dietro le l… - teletext_ch_it : Attacco hacker, Kiev accusa Mosca -

di grandi proporzioni nei confronti dei principali portali governativi, che colpisce l'Ucraina in un momento di tensione crescente con la Russia. Una coincidenza? No, secondo Kiev, che ...