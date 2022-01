(Di sabato 15 gennaio 2022) di Erika Noschese Padre di, Salerno piange, nel giro di pochi mesi, uno dei personaggi che maggiormente ha contribuito a cambiare il volto del capoluogo, con il suo fronte mare. E’ morto a Barcellona, uno degli architetti spagnoli più rinomati, autore di progetti anche in Italia: lo riporta la stampa iberica. La notizia è stata ripresa anche dal ministroCultura spagnolo, Miquel Iceta.aveva 82 anni. In Spagna è stato autore di importanti progetti come il Parco Manzanares di Madrid o il Teatro NazionaleCatalogna. Fu marito dell’attrice Serena Vergano. l’architetto, scomparso a 82 anni, è stato autore di progetti in diversi Paesi europei. In ...

Advertising

LCronache : Addio a Ricardo Bofill: ha realizzato piazza della Libertà e il “suo” Crescent - cnappc : #RicardoBofill: addio al grande architetto catalano considerato tra i principali rappresentanti del movimento postm… - anteprima24 : ** Addio a Ricardo #Bofill, l’#Archistar che ha trasformato il waterfront di ##Salerno ** - salernotoday : Muore il papà del Crescent, addio all'architetto catalano Ricardo Bofill -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Ricardo

Bofill, uno tra i piu' importanti ed innovativi esponenti dell'architettura contemporanea. Nel corso della sua lunga attivita' e dello straordinario impegno in tutto il mondo, Bofill ...MADRID È morto a BarcellonaBofill, uno degli architetti spagnoli più rinomati, autore di progetti anche in Italia. Aveva 82 anni. In Spagna è stato autore di importanti progetti come il Parco Manzanares di Madrid o il ...MADRID È morto a Barcellona Ricardo Bofill, uno degli architetti spagnoli più rinomati, autore di progetti anche in Italia. Aveva 82 anni. In Spagna è stato autore di importanti progetti come il Parco ...Cordoglio per la scomparsa di Ricardo Bofill, uno degli esponenti più rilevanti dell'architettura contemporanea. Lo ricordiamo per le sue qualità professionali, per la sua umanità, per il suo lavoro r ...