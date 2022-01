Wolverhampton Wanderers vs Southampton | pronostico e formazioni

Advertising

molineuxmix : Nelson Semedo -

Ultime Notizie dalla rete : Wolverhampton Wanderers

Periodico Daily - Notizie

Inghilterra In Inghilterra sono state rinviate le partite di Premiere League tra Burnley ed Everton, Liverpool e Leeds United econtro Watford a causa dei focolai di Covid. ...... nella giornata di ieri era già stato annunciato lo slittamento di già due partite in programma il 26 dicembre, ovvero Liverpool - Leeds ad Anfield e- Watford al Molineux. ...Preview followed by live coverage of Saturday's Premier League game between Wolverhampton Wanderers and Southampton.Chelsea are one of the few Premier League sides yet to have a match postponed this season due to positive Covid tests, injury concerns and international call-ups ...