Wizz Air, napoletana riempie un aereo con 170 tra familiari e amici e vince una vacanza a Corfù (Di venerdì 14 gennaio 2022) In dieci giorni ha riempito un intero aereo con 170 persone vincendo così un soggiorno a Corfù insieme a tutti i propri cari. Il contest lanciato lo scorso dicembre da Wizz Air per trovare la “più grande famiglia d’Italia” ha un vincitore: Anna Donalek, originaria di Portici, in provincia di Napoli, e la sua famiglia si sono aggiudicati un soggiorno di 3 giorni e 2 notti sull’isola greca di Corfù. Il 30 dicembre 2021 si è ufficialmente concluso “La Famiglia Volante” il contest lanciato dalla compagnia Wizz Air. Gli utenti italiani hanno avuto dieci giorni di tempo per iscriversi al concorso, invitare amici e parenti a fare altrettanto, e provare a riempire l’aereo che dall’aeroporto di Fiumicino, oggi pomeriggio, li condurrà verso un weekend a ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 14 gennaio 2022) In dieci giorni ha riempito un interocon 170 personendo così un soggiorno ainsieme a tutti i propri cari. Il contest lanciato lo scorso dicembre daAir per trovare la “più grande famiglia d’Italia” ha un vincitore: Anna Donalek, originaria di Portici, in provincia di Napoli, e la sua famiglia si sono aggiudicati un soggiorno di 3 giorni e 2 notti sull’isola greca di. Il 30 dicembre 2021 si è ufficialmente concluso “La Famiglia Volante” il contest lanciato dalla compagniaAir. Gli utenti italiani hanno avuto dieci giorni di tempo per iscriversi al concorso, invitaree parenti a fare altrettanto, e provare a riempire l’che dall’aeroporto di Fiumicino, oggi pomeriggio, li condurrà verso un weekend a ...

Advertising

OmarNavi1 : @OGiannino Sarà. Ma di fatto da quando non c'è più Alitalia oggi per andare da Milano al centro sud Italia si trova… - LucaGorrasi : RT @WEtravelbiz: Váradi, @wizzair : riassegnare slot inutilizzati da compagnie “inefficienti” non poteva mancare la dichiarazione del colle… - WEtravelbiz : Váradi, @wizzair : riassegnare slot inutilizzati da compagnie “inefficienti” non poteva mancare la dichiarazione de… - taco_minaccioso : @ccatechismo con wizz air hi perso il volo budapest napoli - ccatechismo : qualcuno sa perché wizz air non fa più malpensa-napoli ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Wizz Air Riempie aereo con 170 familiari: donna di Portici vince weekend In dieci giorni ha riempito un intero aereo con 170 persone vincendo così un soggiorno a Corfù insieme a tutti i propri cari. Il contest lanciato lo scorso dicembre da Wizz Air per trovare la 'più grande famiglia d'Italia' ha un vincitore: Anna Donalek, originaria di Portici, in provincia di Napoli, e la sua famiglia si sono aggiudicati un soggiorno di 3 giorni e 2 ...

Wizz Air, è napoletana la vincitrice del concorso 'La famiglia volante' Dieci giorni per riempire un intero aereo e vincere un meraviglioso soggiorno a Corfù insieme a tutti i propri cari. Il contest lanciato lo scorso dicembre da Wizz Air per trovare la più grande famiglia d'Italia ha finalmente un vincitore: Anna Donalek e la sua famiglia si sono aggiudicati un esclusivo soggiorno di 3 giorni e 2 notti sull'isola greca di ...

Wizz Air, è napoletana la vincitrice del concorso “La famiglia volante” ilmattino.it Wizz Air, napoletana riempie un aereo con 170 tra familiari e amici e vince una vacanza a Corfù Anna Donalek, originaria di Portici, in provincia di Napoli, e la sua famiglia si sono aggiudicati un soggiorno sull'isola greca ...

Wizz Air, è napoletana la vincitrice del concorso “La famiglia volante” Dieci giorni per riempire un intero aereo e vincere un meraviglioso soggiorno a Corfù insieme a tutti i propri cari. Il contest lanciato lo scorso dicembre da Wizz Air per trovare ...

In dieci giorni ha riempito un intero aereo con 170 persone vincendo così un soggiorno a Corfù insieme a tutti i propri cari. Il contest lanciato lo scorso dicembre daper trovare la 'più grande famiglia d'Italia' ha un vincitore: Anna Donalek, originaria di Portici, in provincia di Napoli, e la sua famiglia si sono aggiudicati un soggiorno di 3 giorni e 2 ...Dieci giorni per riempire un intero aereo e vincere un meraviglioso soggiorno a Corfù insieme a tutti i propri cari. Il contest lanciato lo scorso dicembre daper trovare la più grande famiglia d'Italia ha finalmente un vincitore: Anna Donalek e la sua famiglia si sono aggiudicati un esclusivo soggiorno di 3 giorni e 2 notti sull'isola greca di ...Anna Donalek, originaria di Portici, in provincia di Napoli, e la sua famiglia si sono aggiudicati un soggiorno sull'isola greca ...Dieci giorni per riempire un intero aereo e vincere un meraviglioso soggiorno a Corfù insieme a tutti i propri cari. Il contest lanciato lo scorso dicembre da Wizz Air per trovare ...