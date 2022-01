“Voglio sconfiggere il cancro” La lotta dell’ex volto di Uomini e Donne | “Devastante”

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Ne abbiamo già parlato della sua malattia. Luisa Anna Monti, exdista combattendo la sua battaglia contro il. Era il 2 luglio quando l’ex dama del Trono Over, sulla rivistaMagazine, confessò di avere un tumore al seno. La donna aveva lanciato un messaggio importantissimo sulla prevenzione e proprio in queste ultime ore Luisa Monti fa sapere al pubblico come sta proseguendo la sua. L’ex dama sui suoi profili social condivide una foto che la ritrae sorridente e felice, che risale a qualche tempo fa. Naturalmente, al suo fianco, c’è sempre Salvio Calabretta, l’ex cavaliere conosciuto proprio all’interno del programma. Luisa Anna Monti ha scritto a corredo della foto: “Mi piace molto, mi ricorda tante emozioni”. La ...

Advertising

graziamaria1965 : @Marina31297272 Ti ho pensata più volte nell' arco di questa giornata, non voglio essere banale perciò in punta di… - hosiestalisman : obbiettivi 2022 (voglio fissarmelo) • cominciare ad amarmi almeno un pochino •sconfiggere quel brutto mostro che mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Voglio sconfiggere

L'Unione Sarda.it

In questo caso nonsmentire, né confermare queste voci. Sibari e Thurii decaddero e ... Nella battaglia di Maratona, l'esercito greco, di gran lunga inferiore di numero, riesce a...Da sindacola scuola in presenza ma in sicurezza. Prendo atto dell'apertura che in queste ... I piccoli voglionola pandemia velocemente. L'hub vaccinale di Somma Vesuviana sta ..."Purtroppo, devo stare ancora fermo per il Covid – riferisce Iacobelli – sto bene, non ho alcun problema. Le regole però vanno rispettate. Dopo questo secondo stop, spero di poter tornare sul campo co ...