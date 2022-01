ViacomCBS spegne due canali del digitale | Mediaset in agguato

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Sta giungendo al termine l’avventura deiParamount Network e Spike, targati, lasciando così libere le posizioni 27 e 49 tra isulterrestre. «Italia guarda al futuro e continua la trasformazione del proprio business: stiamo costruendo un solido ecosistema che comprendelineari e nuove piattaforme streaming in grado di L'articolo

La nostra rassegna stampa: gli americani puntano sempre più sulla piattaforma streaming Pluto Tv. E tolgono dal dtt Paramount e Spike.(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 gen - Mercati: I BTp diventano piu' cari in asta. S&P 'Non sprecare la fiducia' (Il Sole 24 Ore, pag. 2) Covid: Ricoveri, cambiano i parametri (Il Sole 24 Ore ...