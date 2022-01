Trevisan | altra qualificazione agli Australian Open Brava Bronzetti!

Advertising

BersaniLeda : RT @SalaLettura: La feroce trasparenza di Vitaliano Trevisan, che amava camminare sui tetti della vita | Il Foglio “la scrittura e'nel bia… - M_Ferrari237 : Ah si??????? Allora rammento per amore di verità chi è che sparla dietro le spalle... Vi è sembrato che Miriana si sia… - EmilianoGucci : RT @SalaLettura: La feroce trasparenza di Vitaliano Trevisan, che amava camminare sui tetti della vita | Il Foglio “la scrittura e'nel bia… - SimiWonderland : RT @SalaLettura: La feroce trasparenza di Vitaliano Trevisan, che amava camminare sui tetti della vita | Il Foglio “la scrittura e'nel bia… - Gianni18803202 : RT @SalaLettura: La feroce trasparenza di Vitaliano Trevisan, che amava camminare sui tetti della vita | Il Foglio “la scrittura e'nel bia… -

Ultime Notizie dalla rete : Trevisan altra

Per lasi tratta della settima apparizione nel tabellone principale di uno Slam, la terza consecutiva in Australia....Villa Verucchio sarà la prima partecipazione al tabellone principale di uno Slam (solo in un'... Infine Martina, n.113 WTA, rimasta fuori di un soffio dal tabellone principale, se lo è ...Martina Trevisan raggiunge Lucia Bronzetti nel tabellone principale dell'Australian Open. Sconfitti i quattro azzurri giunti al round decisivo.Primo tabellone Slam in carriera per Bronzetti. Sconfitti al round finale Fabbiano, Cobolli, Giannessi e Caruso ...