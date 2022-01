Treno per Orio, il 18 la conferenza dei servizi ma i comitati di quartiere non sono stati invitati (Di venerdì 14 gennaio 2022) Bergamo. Ammessi, ma solo come uditori. Non potranno quindi prendere parola, i membri del comitato di quartiere di Boccaleone, Legambiente Bergamo e Italia Nostra Bergamo, alla conferenza dei servizi in programma il prossimo 18 gennaio dove si parlerà del Treno per Orio. Nessuno li aveva invitati, così hanno chiesto di poter partecipare e la loro proposta è stata accolta. Niente di fatto invece per i residenti che verranno espropriati, se il progetto andrà in porto: si parla di circa 160 famiglie, residenti nei condomini Giallo e Giambellini. Nella mattinata di venerdì c’è stata una conferenza stampa indetta dai comitati cittadini di Boccaleone, San Tomaso de Calvi, Colognola, Campagnola e Villaggio degli Sposi, da Italia Nostra e Legambiente, durante ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 14 gennaio 2022) Bergamo. Ammessi, ma solo come uditori. Non potranno quindi prendere parola, i membri del comitato didi Boccaleone, Legambiente Bergamo e Italia Nostra Bergamo, alladeiin programma il prossimo 18 gennaio dove si parlerà delper. Nessuno li aveva, così hanno chiesto di poter partecipare e la loro proposta è stata accolta. Niente di fatto invece per i residenti che verranno espropriati, se il progetto andrà in porto: si parla di circa 160 famiglie, residenti nei condomini Giallo e Giambellini. Nella mattinata di venerdì c’è stata unastampa indetta daicittadini di Boccaleone, San Tomaso de Calvi, Colognola, Campagnola e Villaggio degli Sposi, da Italia Nostra e Legambiente, durante ...

