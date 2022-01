TIM dice addio al 3G: ecco quando avverà il passaggio definitivo e chi subirà conseguenze da questo passaggio (Di venerdì 14 gennaio 2022) Arriva ufficialmente da Tim la dismissione della connettività 3G a favore delle reti 4G e 5G. Il processo di sostituzione sarà avviato a partire da Aprile 2022. Tim e l’addio al 3G – Computermagazine.itA dare la notizia è l’azienda stessa che sul suo blog ufficiale annuncia la progressiva dismissione della rete 3G, a favore delle più performanti reti 4G e 5G. Pertanto, gli utenti che avranno a loro disposizione gli smartphone più datati che non consentono l’utilizzo della connettività 4G, saranno difficilmente utilizzabili. Al contrario, per tutti gli altri dispositivi connessi alla rete mobile di TIM che supportano la voce su rete 4G e 5G, la continuità di servizio sarà garantita senza alcun cambiamento. LEGGI ANCHE: TIM nuovo record di velocità con la rete 5G: raggiunti picchi pazzeschi, la più veloce in Europa L’avviso di TIM ai clienti E’ proprio ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 14 gennaio 2022) Arriva ufficialmente da Tim la dismissione della connettività 3G a favore delle reti 4G e 5G. Il processo di sostituzione sarà avviato a partire da Aprile 2022. Tim e l’al 3G – Computermagazine.itA dare la notizia è l’azienda stessa che sul suo blog ufficiale annuncia la progressiva dismissione della rete 3G, a favore delle più performanti reti 4G e 5G. Pertanto, gli utenti che avranno a loro disposizione gli smartphone più datati che non consentono l’utilizzo della connettività 4G, saranno difficilmente utilizzabili. Al contrario, per tutti gli altri dispositivi connessi alla rete mobile di TIM che supportano la voce su rete 4G e 5G, la continuità di servizio sarà garantita senza alcun cambiamento. LEGGI ANCHE: TIM nuovo record di velocità con la rete 5G: raggiunti picchi pazzeschi, la più veloce in Europa L’avviso di TIM ai clienti E’ proprio ...

