Sophie Codegoni, pazienza finita al GF Vip: "È follia, io spacco tutto" (Di venerdì 14 gennaio 2022) Sophie Codegoni, dopo essersi lasciati ufficialmente, di nuovo con Alessandro Basciano. Al GF Vip 6 gli equilibri cambiano in fretta e dopo la chiusura di lui, i due sono tornati insieme. Ma c'è (ancora) un terzo incomodo tra loro: Jessica Selassié. Sin dall'ingresso dell'ex corteggiatore di UeD la princess si era detta interessata a lui, ma poi vista l'amicizia speciale con Sophie Codegoni e dopo una lunga serie di confronti con la coinquilina si è dovuta fare da parte. Ma ora l'amicizia tra le due vippone è di nuovo a rischio a causa di Basciano. Che nella notte ha messo in guardia la sua 'fidanzata' dicendole che la principessa etiope sarebbe cotta di lui. Sophie Codegoni furiosa: "spacco tutto"

