Soleil Sorge | “Una relazione a tre? Se mi piace anche la donna sì”

(Di venerdì 14 gennaio 2022)e un’ipoteticaLe serate nella Casa del Grande Fratello Vip 6, come spesso accade, ci regalano sempre delle importanti confessioni. Una di queste riguarda, che ha spesso dimostrato ai compagni e al pubblico a casa di essere una ragazza con la mente molto aperta. Nella notte si è L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Italia_Notizie : Grande Fratello Vip, Soleil Sorge su Delia Duran e Alex Belli: “Una relazione a tre? Lo farei, ma solo a una condiz… - zazoomblog : Soleil Sorge riceve dei messaggi su Delia Duran - #Soleil #Sorge #riceve #messaggi - infoitcultura : Soleil Sorge, 'notte' a luci rosse: 'A livelli di follia' [VIDEO] - CorriereCitta : GF Vip 2022, percentuali televoto oggi 14 gennaio: Soleil Sorge, Carmen Russo e Federica Calemme in nomination… - SilviaSiza56 : RT @blogtivvu: Soleil Sorge crolla al televoto: “punita dal pubblico”, la spiegazione di Patrizia Pellegrino #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Soleil Sorge

L'ex tronista, quindi, dopo la confessione dell' american smile si è visibilmente agitata sparlando l'amica pure con. "Lei ci sta anche davanti a te", Basciano e Sophie sparlano Jessica ...Addirittura il suo ex marito Pago , al secolo Pacifico Settembre, ha minacciato vie legali nei confronti della cantante lirica , diffidandola (diffidati anche Giacomo Urtis e) per alcune ...Soleil Sorge ha spiazzato i telespettatori del Grande Fratello Vip con una precisa confessione su Delia Duran e Alex Belli ...Nuove spiazzanti trame potrebbero presto nascere nella Casa del GF Vip e potrebbero vedere protagonisti Soleil Sorge, Delia Duran e, ancora una volta, Alex Belli. Questa sera, come sappiamo, farà il ...