Snowboard | Roland Fischnaller è terzo nel PGS di Simonhöhe Vincono Baumeister e Krol

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Tre soli azzurri in gara, manon tradisce mai. L’altoatesino agguanta il secondo podio in stagione nella Coppa del Mondo diparallelo, centrando la terza piazza in quel di(Austria), bissando il risultato di dicembre nel PGS di Cortina. Eccellente sin dalle qualifiche, il veterano della squadra tricolore si è spinto sino alla semifinale, dov’è stato sconfitto per soli otto centesimi dal dominatore delle prove, lo sloveno Tim Mastnak. Nella finalina per ilposto l’azzurro però non ha lasciato scampo a Nevin Galmarini. La vittoria è andata al tedesco Stefan, che ha beffato proprio Mastnak nell’ultimo atto. Da segnalare le eliminazioni ai quarti di finale degli altri due italiani in gara: Aaron March e Gabriel Messner. Tra le donne ...

Tre soli azzurri in gara, ma Roland Fischnaller non tradisce mai. L'altoatesino agguanta il secondo podio in stagione nella Coppa del Mondo di snowboard parallelo, centrando la terza piazza in quel di ...