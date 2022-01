Sci alpino, discesa maschile Wengen 2021: start list, pettorali e italiani in gara (Di venerdì 14 gennaio 2022) La start list della discesa in programma a Wengen nella tappa di Coppa del Mondo di sci alpino: ecco allora i pettorali di partenza e gli italiani in gara con i rispettivi bib. 50 atleti al via ed a caccia del podio in Svizzera. Sette gli azzurri presenti, tra cui Dominik Paris. Il primo a scendere, però, sarà Matteo Marsaglia. Si comincia alle ore 12.30 di venerdì 14 gennaio, di seguito la lista completa con i pettorali di riferimento e l’ordine di discesa. COME SEGUIRE LA gara IN DIRETTA LA start list 1 191740 CLAREY Johan 1981 FRA Head 2 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer 3 511383 FEUZ Beat 1987 SUI Head4 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA ... Leggi su sportface (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ladellain programma anella tappa di Coppa del Mondo di sci: ecco allora idi partenza e gliincon i rispettivi bib. 50 atleti al via ed a caccia del podio in Svizzera. Sette gli azzurri presenti, tra cui Dominik Paris. Il primo a scendere, però, sarà Matteo Marsaglia. Si comincia alle ore 12.30 di venerdì 14 gennaio, di seguito laa completa con idi riferimento e l’ordine di. COME SEGUIRE LAIN DIRETTA LA1 191740 CLAREY Johan 1981 FRA Head 2 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer 3 511383 FEUZ Beat 1987 SUI Head4 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA ...

